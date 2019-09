Co najmniej pięć ofiar śmiertelnych huraganu Dorian. Wstrząsające nagrania

W nocy z niedzieli na poniedziałek huragan Dorian nawiedził Bahamy. Prędkość wiatru sięgała 290 km/godz. W porywach wiatr jednak osiągał nawet 350 km/godz. Natomiast fale sztormowe przekraczały wysokość siedmiu metrów.

Straty spowodowane przez huragan są ogromne. Media informują, że Bahamy zostały "zdewastowane" przez brutalny żywioł. Około 13 tysięcy domów zostało uszkodzonych albo całkowicie zniszczonych. – Jesteśmy świadkami historycznej tragedii – oświadczył premier Bahamów Hubert Minnis.

Co najmniej 5 osób straciło życie przez brutalny żywioł, a 20 zostało rannych.

W internecie jest pełno nagrań prezentujących dewastującą siłę żywiołu.

Trump odwołuje wizytę

W zeszłym tygodniu w czwartek wieczorem polskiego czasu Trump poinformował na konferencji prasowej, że odwołuje przyjazd do Polski z powodu zbliżającego się do USA huraganu Dorian. W jego zastępstwie do Warszawy przyleciał wiceprezydent Mike Pence. Trump miał wziąć udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta RP, powiedział, że Trump osobiście zadzwonił do Andrzeja Dudy i że wizyta nie została odwołana tylko przełożona.

Amerykańskie media podkreślają, że huragan Dorian zagraża Florydzie, a to dla Trumpa tzw. swing state (w wolnym tłumaczeniu "niezdecydowany stan"), gdzie nie jest pewne, czy wygra kandydat Republikanów, czy Demokratów. W grę wchodzi więc kampania wyborcza w Stanach.