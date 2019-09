Nie żyje Robert Mugabe. Miał 95 lat

"Klauni idą po ciebie". Groził brytyjskiej królowej, został skazany na 12,5 roku w więzieniu

36-letni David Parnham spędzi w więzieniu 12,5 roku. Mężczyzna ma na koniec wysyłanie listów z pogróżkami m. in. do byłej brytyjskiej premier Theresy May oraz królowej Elżbiety II.