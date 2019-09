Izba Lordów przyjęła ustawę przeciwko brexitowi bez umowy

Wcześniej tzw. ustawę Hilary'ego Benna, która w praktyce blokuje tzw. twardy brexit poparła Izba Gmin. W myśl przyjętych rozwiązań, jeśli nie zostanie wynegocjowane porozumienie dotyczące warunków wyjścia z Unii Europejskiej, premier będzie się musiał zwrócić do Wspólnoty z wnioskiem o przedłużenie terminu na przeprowadzenie brexitu do 31 stycznia 2020 roku. Obecnie Brytyjczycy mają czas do 31 października.

Wczoraj bytyjski premier Boris Johnson powiedział, że nie bierze po uwagę kolejnego odroczenia terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. – Prędzej wyzionę ducha – dodał. Jak stwierdził, dalsze opóźnienie wiązałoby się z kosztem na poziomie miliarda funtów miesięcznie. – To kompletnie, kompletnie bez sensu – ocenił polityk.

