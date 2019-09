Kolejna porażka Borisa Johnsona. Wcześniejszych wyborów nie będzie

Do przyjęcia wniosku ws. wcześniejszych wyborów konieczna była większość dwóch trzecich głosów. Propozycję Borisa Johnsona poparło 293 posłów. Wymagany próg wynosił 434 głosy.

Przed głosowaniem szef bytyjskiego rządu przekonywał, że przedterminowe wybory są jedynym sposobem na przełamanie impasu ws. brexitu. Podkreślał, że jeśli jego propozycja zostanie po raz kolejny odrzucona przez Izbę Gmin, w październiku pojedzie na szczyt Unii Europejskij z zamiarem dalszych negocjacji. Jak jednak zapowiedział, nie będzie prosił o kolejne przedłużenie terminu wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty,

To było już drugie głosowanie nad wnioskiem o rozpisanie przedterminowych wyborów. Poprzednie odbyło się w ubiegłym tygodniu. Złożenie takiego wniosku przez premiera było rekacją na przyjęcie przez Izbę Gmin tzw. ustawy Hilary'ego Benna, która w praktyce blokuje tzw. twardy brexit. W myśl przyjętych rozwiązań, jeśli nie zostanie wynegocjowane porozumienie dotyczące warunków wyjścia z Unii Europejskiej, premier będzie się musiał zwrócić do Wspólnoty z wnioskiem o przedłużenie terminu na przeprowadzenie brexitu do 31 stycznia 2020 roku. Obecnie Brytyjczycy mają czas do 31 października.