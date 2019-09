Netanjahu obiecuje swoim wyborcom aneksję Doliny Jordanu

– Wprowadzę zwierzchność Izraela nad Doliną Jordanu i północną część Morza Martwego – zapowiedział we wtorek Benjamin Nethanjahu. Jeżeli premier faktyczne spełni swoją obietnicę, to będzie de facto oznaczać aneksję okupowanych palestyńskich ziem. Polityk ponadto zapowiedział, że oprócz tego zamierza zaanektować żydowskie osiedla na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Wybory parlamentarne, które mają rozstrzygnąć o dalszym losie premiera Izraela odbędą się w przyszłym tygodniu 17 września. Poprzednie wybory miały miejsce w kwietniu, ale nie zdołały przynieść stabilnego rozwiązania politycznego. W obliczu niemożności sformowania rządu, zdecydowano o przyspieszonych wyborach.

Wsparcie USA

Izrael zajął Zachodni Brzeg Jordanu, Strefę Gazy i wschodnią część Jerozolimy w 1967 roku, w wyniku wojny sześciodniowej. W 2005 roku Izraelczycy wycofali się ze Strefy Gazy, ale setki tysięcy żydowskich osadników pozostają we Wschodniej Jerozolimie i na Zachodnim Brzegu, czemu sprzeciwiają się Palestyńczycy.

Mimo że działania Netanjahu zszokowały międzynarodową opinię publiczną, to nie można wykluczyć, że działania premiera poprze USA. Netanjahu stwierdził, że "czeka, aby dokonać go [tzn. aneksji - red.] w maksymalnej koordynacji z Donaldem Trumpem".

Przypomnijmy, że USA od lat wspierają Izrael. To poparcie jedynie się umocniło po dojściu do władzy Donalda Trumpa, który w 2018 r. przeniósł ambasadę USA do Jerozolimy leżącej na okupowanych ziemiach.