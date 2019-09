Naukowcy: Pod Saharą jest ogromny zbiornik wody

Skąd woda pod największą na świecie pustynią? Obecną postać Sahara przybrała zaledwie 5 tys. lat temu. Wtedy Afryce Północnej zaczęły stopniowo zanikać deszcze przynoszone wcześniej przez wiatry monsunowe znad Oceanu Indyjskiego – opisuje "Gazeta Wyborcza".

Sawanna ustąpiła miejsca piaskowi i nagim skałom. Rzeki i jeziora wyschły. Jednak jak ustalili nuakowcy, wygrana piasku nad wodą nie była całkowida. Woda znikła z powierzchni afrykańskiego lądu, ale przetrwała pod skałami – na głębokości od kilkuset do kilku tysięcy metrów. Obecnie badacze wciąż próbują ustalić, jaką dokładnie objętość ma ukryty pod ziemią magazyn wody. Według najnowszych szacunków jest jej tam około 150 tys. km sześc.

– Wygląda na to, że Egipt, Sudan, a także Czad i Libia nie muszą się martwić o wodę. Mają jej tyle, że mogą z tych zapasów korzystać przez nawet tysiąc lat, czyli praktycznie w nieskończoność, jeśli oczywiście będą to robiły rozsądnie i bez marnotrawienia bezcennego dobra – podkreśla Mahmoud Sherif, geochemik z Uniwersytetu Delaware. Jego zespół prowadzi badania nad zbiornikiem. Takie wody są odizolowane od świata i nie uczestniczą w bieżącym cyklu hydrologicznym. Wyniki badań jego zespołu ukazały się w czasopiśmie „Earth and Planetary Science Letters”.