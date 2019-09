Inflacja przekroczyła 1,7 mln procent. Dzieci nie szczepi się od dwóch lat, powracają dawno zapomniane choroby

– Tutaj nie ma szczepionek, to jest ogromne zmartwienie, bo dzieci powinny być zaszczepione a od miesięcy jest to niemożliwe. Nie ma też lekarstw – opowiada Juliene, młoda mama. – Jestem w szpitalu z synkiem Manuelito. Wszystko jest tu wyjątkowo trudne. Z całego serca proszę o pomoc dla nas – mówi na nagraniu z wenezuelskiego szpitala.

Ten apel udostępniła Polska Misja Medyczna, która pracuje w Wenezueli z organizacją Deus Caritas Est. Niesie pomoc medyczną w Rubio, w regionie Táchira w zachodniej części Wenezueli nieopodal granicy z Kolumbią. – W tej chwili na trenie Wenezueli poza Polską Misją Medyczną na działa żadna polska organizacja. Pomoc innych organizacji udzielana jest uchodźcom z Wenezueli na terenie Kolumbii. Polska Misja Medyczna dzięki współpracy z partnerską organizacją Deus Caritas Est ma możliwość pomocy tym, którzy w Wenezueli zostali. Udało nam się znaleźć sposób by zaopatrzyć szpitale w Rubio i w Caracas w szczepionki na żółtaczkę. Zostaną legalnie włączone do Krajowego Programu Szczepień w Wenezueli, dzięki czemu będziemy mogli skutecznie dotrzeć ze szczepionkami do dzieci – mówi Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej, która koordynuje działania pomocowe w Wenezueli.

Jedna szczepionka to 25 zł

Wenezuelskie szpitale proszą o szczepionki na żółtaczkę, bo niemowlęta nie są tam szczepione na tę chorobę od dwóch lat. – Nie tylko sam wzrost liczby zachorowań na żółtaczkę jest problemem. Dzieci chore na żółtaczkę jednocześnie łatwo zapadają na inne, dawno zapomniane już choroby – zarówno bakteryjne jak i wirusowe, a te powodują powikłania i często śmierć dziecka. Widziałam przywiezionego do szpitala – w nocy, w krytycznym stanie – chłopca z żółtaczką, który jednocześnie był chory na dengę. Nie było dla niego pomocy. Następnego dnia rano nie znalazłam go już w szpitalu – opowiada Małgorzata Olasińska-Chart.

Jackson Carrillo, założyciel Deus Caritas Est podkreśla, że od 2 lat obserwuję pogarszającą się sytuację zdrowotną kobiet i dzieci, a także brak dostępu do szczepionek w szpitalu w Rubio. –Dzieci chorują na odrę, żółtaczkę i błonicę – z powodu braku szczepień – podkreśla.

O ile leki Wenezuelczycy są jeszcze w stanie kupić na czarnym rynku za ogromne sumy, o tyle w przypadku szczepionek nawet to jest niemożliwe. – To produkty ścisłego zarachowania, podlegają regulacjom, muszą być właściwie transportowane, przechowywane w lodówkach. W żadnym kraju nie można ich sobie po prostu kupić. Nie ma ich też w szpitalach. W Caracas lekarka, która pod kluczem ma zamknięte dosłownie pięć różnych szczepionek dla szpitala dziecięcego na 330 łóżek płakała, pokazując mi lodówkę, w której trzyma leki – mówi Małgorzata Olasińska-Chart. Zwraca uwagę, że potrzeby co do szczepień są ogromne. Kolumbijski Czerwony Krzyż, który zorganizował prowizoryczną klinikę na granicy z Wenezuelą dziennie szczepi około 100 dzieci, ale tam dotrzeć mogą jedynie mieszkańcy strefy przygranicznej.

W tej chwili Polska Misja Medyczna zgromadziła fundusze, które pozwolą na zaszczepienie 470 dzieci. Wenezuelczyków można wesprzeć wpłacając darowizny na konto organizacji. 25 zł pozwoli na zakup jednej szczepionki

Malaria, gruźlica, niedożywienie

Sytuacja gospodarcza w Wenezueli pogarszała się od 2014 r. W grudniu 2018 r. inflacja sięgnęła 1,7 miliona proc. Kryzys jeszcze się zaostrzył kiedy w styczniu 2019 r. w sfałszowanych wyborach prezydenckich ponownie wybrany został Nicholas Maduro. Wenezuelczyków nie stać na podstawowe produkty żywnościowe oraz leki. Obecnie ich pensja wynosi średnio 6 dol. miesięcznie. Tylko w regionie Táchira prawie 10 tys. dzieci i kobiet w ciąży zostało zakwalifikowanych jako niedożywione choć to kraj niezwykle bogaty w złoża ropy naftowej

Rząd utrudnia dostarczanie pomocy humanitarnej – blokuje dostawy żywności oraz sprzętu medycznego. Według raportu wenezuelskiego Ministerstwa Zdrowia sytuacja medyczna w tym kraju jest jedną z najtrudniejszych w przeciągu ostatnich kilku dekad. W 2017 r. na skutek braku dostępu do leków oraz sprzętu medycznego śmiertelność wśród matek wzrosła o 65%, a wśród niemowląt – o 30%. Największy na świecie, bo ponad dziesięciokrotny wzrost zachorowań na malarię odnotowano właśnie Wenezueli (z 36 tys. w 2009 r. do 414 tys. w 2017 r.). Wskaźnik zachorowań na gruźlicę jest najwyższy w kraju od ostatnich czterech dekad. W 2017 r. było około 13 tys. zachorowań.

Darowiznę na rzecz zakupu szczepionek dla Wenezuelczyków należy przekazywać na konto Polskiej Misji Medycznej o numerze: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 z dopiskiem: WENEZUELA

Więcej informacji o pomocy Wenezuelczykom można znaleźć na stronie: www.pmm.org.pl/pl/akcja-specjalna/

