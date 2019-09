USA oskarża Iran o atak na rafinerie. Rijad prezentuje dowody

W ubiegłą sobotę doszło do ataku na zakłady największego światowego eksportera ropy Aramco. Do ataku przyznał się szyicki rebeliancki ruch Huti w Jemenie, ale amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo o atak oskarżył Iran. Jego zdaniem nie ma dowód, aby to Huti spowodowali atak. Takie samego zdania jak Amerykanie są władze Arabii Saudyjskiej.

Dzisiaj na konferencji prasowej, przedstawiciele saudyjskiego Ministerstwa Obrony zaprezentowali niezaprzeczalne ich zdaniem dowody, że atak kierowany był przez Iran.

Na konferencji pokazano szczątki dronów i pocisków, które znaleziono na pustyni w pobliżu rafinerii, a także zdjęcia zniszczeń. Jak dowodzi resort, kierunek z jakiego wystrzelono drony i pociski wyklucza udział w ataku rebeliantów Huti z Jemenu.

Rzecznik ministerstwa obrony Turki al-Malki poinformował jednocześnie, że obecnie resort nie może ujawnić skąd dokładnie wystrzelono drony i pociski.

