8-latek wyskoczył z dziewiątego piętra. Uciekał przed rodzicami

Lot opóźniony o 11 godzin, pasażerowie oburzeni. Wszystko przez pilota

Lot z Wietnamu do Seulu został opóźniony o 11 godzin. Powód? Pilot zgubił paszport, co uniemożliwiło mu dostanie się do strefy dla personelu na lotnisku. 160. oburzonym pasażerom, którzy nie dotarli do celu na czas zapewniono nocleg i...