Studenci grożą, że nie będą mieć dzieci. "Dopóki rząd nie podejmie działań ws. klimatu"

Akcję zainicjowała 18-letnia Kanadyjka, Emma Lim, która apeluje do innych młodych ludzi, by powstrzymali się z zakładaniem rodzin do czasu, gdy ws. klimatu nie zostaną podjęte działania.

"Nie jestem jedyną młodą osobą, która rezygnuje z życiowych marzeń, bo nie jest pewna co przyniesie przyszłość. Uczyliśmy się, czytaliśmy o tym - teraz prosimy nasz rząd: Chrońcie nas. Działajcie, póki jest czas" – napisała na swojej stronie internetowej.

We wtorek, Lim udzieliła wywiadu programowi "Daybreak" dla stacji CBC Montreal. – Nasz rząd nie robi wystarczająco dużo. Prawodawcy nie są aktywni tam, gdzie powinni być – uznała 18-latka. Na Twitterze powstał hasztag "No Future, No Children", pod którym podpisują się inni młodzi popierający inicjatywę Emmy Lim. Młoda kobieta utworzyła stronę promocyjną, gdzie próbuje przeforsować swój przekaz.

Do czwartku na stronie Lim pod akcją podpisało się ponad 1000 osób. Jak przyznaje dziewczyna, chce mieć dzieci, ale pod warunkiem, że "będą one bezpieczne".

Strona połączona jest z witrynami innych akcji proekologicznych i działających w związku ze zmianami klimatycznymi. Działacze nawołują tam m. in. do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Jak donosi portal Life Site News, od uczniów w wielu krajach i miastach świata oczekuje się, że wezmą udział w Młodzieżowych Strajkach Klimatycznych. Nauczyciele pozwalają młodym opuścić nawet część lekcji, przekonując ich do udziału w akcji.