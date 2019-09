Watykan zawiesza decyzję o odebraniu miana "katolickiej" szkole Jezuitów, która akceptuje homomałżeństwa

W czerwcu abp Charles C. Thompson ogłosił, że jego archidiecezja Indianapolis zrywa oficjalne więzy z jezuicką szkołą przygotowawczą Brebeuf Jesuit Preparatory School. Stało się to po tym, jak administratorzy placówki odmówili zwolnienia Laytona Payne-Elliotta, pedagoga, który jest w związku małżeńskim z innym nauczycielem. To Joshua Payne-Elliott. Ten ostatni został zwolniony przez inną katolicką placówkę, Indianapolis Cathedral High School. Pomimo, że doszedł wcześniej do porozumienia z dyrekcją szkoły, obecnie wystąpił na drogę prawną przeciw archidiecezji.

Decyzja Kongregacji Edukacji Katolickiej w Rzymie jest wynikiem działań prawnych szkoły, współpracującej z Brianem Paulsonem, SJ, Prowincjałem Prowincji Środkowego Zachodu Towarzystwa Jezusowego USA, o trwałe uchylenie decyzji arcybiskupa. Kardynał Giuseppe Versaldi, prefekt Zgromadzenia, które zawiesiło decyzję arcybiskupa Indianapolis, został mianowany na to stanowisko przez papieża Franciszka w 2015 r.

– Chcę podkreślić, że wytoczony proces odbywa się w warunkach głębokiej miłości do naszego Kościoła, ale także, pomimo naszych różnic w tej sprawie, w głębokim szacunku dla arcybiskupa – mówi dyrektor szkoły, ojciec Bill Verbryke cytowany przez serwis lifesitenews.com. I dodaje: –Arcybiskup poinformował mnie, że w wyniku tymczasowego zawieszenia dekretu, nasza szkoła może wznowić normalne sprawowanie mszy św.