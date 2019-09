W akademiku znaleziono zwłoki studenta. Dwa miesiące po śmierci

Andrzej Duda: Zaprosiłem do Polski prezydenta Brazylii

– Z tego, co się orientuję, to prezydent Jair Bolsonaro podjął zdecydowane działania w kierunku zabezpieczenia Puszczy Amazońskiej pod kątem walki z pożarem – wskazał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Dodał, że "ponowił zaproszenie"...