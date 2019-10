Szokujące obrazki na ulicach Barcelony. Dziennikarze pytają, co na to KE

Protesty w Barcelonie i innych miastach Katalonii wybuchy na nowo po informacji o skazaniu na wieloletnie więzienie liderów separatystów katalońskich. Protestujący zapowiadają, że będą manifestować do skutku, czyli do momentu kiedy ich liderzy wyjdą na wolność.

Oddziały szturmowe hiszpańskiej policji rozpoczęły w piątek późnym wieczorem akcję wyparcia separatystycznych bojówkarzy z centrum Barcelony, gdzie od poniedziałku trwają uliczne protesty. Rannych zostało 25 osób, głównie katalońskich zwolenników secesji regionu od Hiszpanii. Po trwających ponad pięć godzin wieczornych starciach z manifestantami katalońska policja, Mossos d'Esquadra, skierowała na ulice barcelońskiego śródmieścia pojazdy z armatkami wodnymi. Dzięki nim wyparto po północy z alei Via Laietana separatystycznych bojówkarzy, a także ugaszono część płonących tam barykad.

Policja postępuje wobec demonstrujących w sposób zdecydowany i brutalny. "Jeśli Komisja Europejska nie zareagują na to, co dzieje się na ulicach Barcelony, gdzie policja taranuje autami ludzi i pałuje bezbronnych, to... właściwie czy dowiemy się o niej czegoś nowego? Są w Europie rzeczy ważne i ważniejsze, np. „zakaz edukacji seksualnej w Polsce" – pyta sarkastycznie dziennikarz "Do Rzeczy" Marcin Makowski.

"Hiszpania. Najpodlejszy standard władzy. Wierzę, że reakcja Unii Europejskiej będzie ostra. Konieczne delegacje pouczające hiszpański rząd" – komentuje Patryk Słowik z "Dziennika Gazety Prawnej".

Służby medyczne Katalonii ujawniły, że w nocnych starciach w regionie rannych zostało blisko 80 osób, z czego najwięcej w Barcelonie – 52. W zamieszkach w Geronie, Tarragonie i Leridzie ucierpiało po kilka osób. W sobotę po południu żądanie natychmiastowego spotkania z premierem Hiszpanii wystosował szef katalońskiego gabinetu Quim Torra.

