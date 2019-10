Donald Trump związany przez kobietę. Kontrowersyjna kampania w Nowym Jorku

Mierzący ponad 9 metrów billboard pojawił się na jednym z wieżowców w centrum Nowego Jorku. Na plakacie widać mężczyznę (bardzo podobnego do prezydenta USA Donalda Trumpa) związanego liną w kolorze amerykańskiej flagi. Mężczyzna leży na ziemie, a na jego twarzy trzyma nogę kobieta, ubrana w sportowe ubrania.

Billboard to element kampanii reklamowej firmy produkującej stroje do ćwiczeń.

Kampania wzbudziła wiele emocji, także ze względu na miejsce gdzie pojawił się billboard. – Uważam, że to obrzydliwe. To haniebne względem prezydenta USA, pozbawione szacunku względem naszego kraju, do prezydenta jako człowieka i to popieranie planowanego rodzicielstwa. Ja jestem przeciwnikiem aborcji, jestem konserwatystą, popieram więc życie – komentuje kampanię jeden z przechodniów w rozmowie z serwisem time.com.