To już ostatnie opóźnienie brexitu? Tusk ostrzega Brytyjczyków: Wykorzystajcie ten czas jak najlepiej

Państwa członkowskie Unii Europejskiej formalnie zaakceptowały we wtorek przedłużenie brexitu do końca stycznia 2020 roku. Poprzednia wersja zakładała, że Zjednoczone Królestwo opuści wspólnotę do 31 października.

Informację tę przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych szef Rady Europejskiej. "Do moich brytyjskich przyjaciół: UE27 formalnie zaakceptowała przedłużenie" – napisał na Twitterze Donald Tusk. Jak dodał, może to być już ostatnie przedłużenie. "Proszę, wykorzystajcie ten czas jak najlepiej" – wskazał. "Chcę też pożegnać się z wami, jako że moja misja dobiega końca. Będę trzymał za was kciuki" – zakończył swój wpis Donald Tusk. Jego kadencja na funkcji szefa Rady Europejskiej wygasa wraz z końcem listopada. Przypomnijmy, że wyrażona przez Wspólnotę zgoda zakłada na "elastyczne opóźnienie" brexitu oznacza, że Wielka Brytania będzie mogła opuścić Unię Europejską przed tym terminem, jeśli wcześniej zostanie zakończony proces ratyfikacji porozumienia ws. warunków brexitu.

