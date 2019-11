Właściwy człowiek na właściwym miejscu

Donald Tusk został wybrany na szefa Europejskiej Partii Ludowej. Oznacza to, że do kilku milionów zarobionych dzięki stanowisku szefa Rady Europejskiej były premier spokojnie może doliczyć następne. Jednak jego wybór nie tylko ma wymiar, powiedzmy to tak, merkantylny. Nie tylko chodzi o kolejne apanaże i przywileje, które swoim urzędnikom oferuje Unia – choć to samo w sobie powinno budzić sprzeciw

Wybór Tuska wskazuje także,czym jest dzisiaj europejska prawica, a przynajmniej jej większość. Europejska Partia Ludowa, zrzeszająca ugrupowania niegdyś chadeckie, chrześcijańskie, centrowe i umiarkowanie konserwatywne, straciła w ostatnich latach oblicze ideowe.