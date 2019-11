WILL OLIVER

/ Źródło: PAP/EPA / WILL OLIVER

Wielka Brytania: Muzułmanie z maczetami wtargnęli do kina. "Na sali wybuchła regularna bójka"

Grupa napastników wtargnęła do kina Star City w Birmingham. Na sali wybuchła panika i bójka, a przerażenie klienci uciekali z sal. Okazało się, że większość sprawców to muzułmanie w wieku od 13 do 19 lat.

Wszystko działo się po południu, ok. godziny 17.30. Gang chłopaków uzbrojonych w maczety wtargnął do centrum rozrywki. Jak informują lokalne media, chodziło prawdopodobnie o porachunki miejscowych grup przestępczych. Szokuje jednak fakt, że napastnicy to nastolatkowie, a najmłodszy ma 13 lat. Świadkowie twierdzą, że uzbrojona grupa liczyła sto osób i byli to głównie muzułmanie. Na miejsce zdarzenia przyjechało ponad 20 radiowozów, a funkcjonariusze byli zmuszeni użyć pałek i paralizatorów.