Włamanie do skarbca polskiego króla. Zniknęły klejnoty za miliard euro

Wielka Brytania: Muzułmanie z maczetami wtargnęli do kina. "Na sali wybuchła regularna bójka"

Grupa napastników wtargnęła do kina Star City w Birmingham. Na sali wybuchła panika i bójka, a przerażenie klienci uciekali z sal. Okazało się, że większość sprawców to muzułmanie w wieku od 13 do 19 lat.