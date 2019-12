Ostatni grzesznik

W długim ujęciu otwierającym „Irlandczyka” kamera prowadzi nas przez korytarze domu opieki, by zatrzymać się ostatecznie na siwym, starym człowieku siedzącym na inwalidzkim wózku. Nie wiemy jeszcze, że jest ostatnim żyjącym świadkiem wydarzeń, o których opowie, ale wiemy, że to on będzie snuł swą historię.