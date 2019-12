Niemcy: Pijany szop pracz zastrzelony na świątecznym jarmarku

Niemiecki tabloid "Bild" informuje, że szop pracz pojawił się na świątecznym jarmarku w Erfurcie w Turyngii. Według świadków zwierzę prawdopodobnie było pod wpływem alkoholu – zataczało się i przewracało.

Jak podano na stronie internetowej gazety, jeszcze w niedzielę strażacy, którzy zajęli się szopem, byli przekonani, że trafił on do schroniska dla zwierząt. W rzeczywistości nigdy tam nie dotarł. Odstrzelił go miejski łowczy.

"Bild" pisze, że w Niemczech szop pracz nie podlega ochronie. W sezonie łowieckim 2016/2017 w całym kraju zabito ponad 34 tysiące tych osobników. Gdzie dokładnie został zastrzelony szop z jarmarku, tego władze Erfurtu nie ujawniły.