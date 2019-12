Wpadka Grety Thunberg nagrana przez dziennikarza. Jej fani nie mogli uwierzyć

16-letnia Greta Thunberg w 2018 roku rozpoczęła protest pod budynkiem szwedzkiego parlamentu. Szwedka nawołuje do walki przeciwko zmianom klimatu wynikającym z działalności człowieka. Jest inicjatorką Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

Nastolatka jechała na COP25 w Madrycie ekologiczną Teslą. Dziennikarz kanału "Rebel News" nagrał jednak film, który pokazuje, że pojazd był pełen torebek foliowych, opakowań po słodyczach, paczek chipsów czy puszek.

Dziennikarz wykorzystał te ujęcia do przeprowadzenia pewnego eksperymentu. Podczas rozmowy z fanami młodej aktywistki pytał ich, co myślą o tym zachowaniu, nie dodając jednak, do kogo należą te plastikowe przedmioty. Pytane osoby odpowiadały, że są oburzone takim zachowaniem, a osoba za to odpowiedzialna powinna się wstydzić, tego co robi.

Gdy jednak reporter precyzował, że pojazdem podróżuje Greta Thunenberg, ludzie zaczynali się wahać i zmieniać zdanie. Przechodnie twierdzili, że nie są w stanie uwierzyć w to co widzą na nagraniu oraz podważali, że film jest prawdziwy.

"Święta Greta okazała się takim samym grzesznikiem jak każdy z nas" – stwierdził dziennikarz "Rebel news".