Austria: Służby zapobiegły atakowi terrorystycznemu na jarmarku świątecznym

Zatrzymani to mężczyźni pochodzenia czeczeńskiego. Głównym podejrzanym jest 24-letni Czeczen przebywający już w więzieniu za dwukrotną próbę przedostania się do Syrii i dołączenia do tzw. "Państwa Islamskiego". Miał za pomocą telefonu komórkowego (czyli niezgodnie z zasadami więzienia, w którym przebywał) przygotowywać atak na jarmark przed katedrą Św. Stefana w Wiedniu w okresie pomiędzy Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem.

Dwaj pozostali zostali zatrzymaniu w ubiegłym tygodniu. To mężczyźni w wieku 25 i 31 lat. Pod uwagę zamachowcy mieli też brać atak w Strasbourgu oraz cele w Niemczech, Francji i Luksemburgu. W ramach ataku miało też dojść do próby odbicia mężczyzny przebywającego w więzieniu.