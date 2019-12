Podjęła "wyzwanie", naśladując gwiazdy znanego show. Tragiczna śmierć kobiety

30-letnia Mia w wieku 21 lat przeszła udar, po którym funkcjonowała w tzw. zespole zamknięcia. To stan, w którym człowiek jest świadomy, ale jest niemal całkowicie sparaliżowany. Kobieta porozumiewała się z otoczeniem za pomocą komputera. Pomimo swojego stanu, pozostawała bardzo aktywna i działała charytatywnie.

Śmierć od pianek

Mia Austin zmarła nagle, po próbie podjęcia wyzwania z popularnego reality show. Gwiazdy programu wykonywały trik polegający na tym, by włożyć sobie do ust jak najwięcej pianek marshmallow. – W "Love Island" zrobili wyzwanie z tymi piankami, wkładali jak najwięcej do ust. Mia chciała to powtórzyć ze swoimi przyjaciółmi. Jej życie zakończyło się błahego z pozoru powodu – powiedziała przed brytyjskim sądem Carol, matka 30-latki cytowana przez "The Sun". Proces w sprawie Austin właśnie się zakończył - uznano, że młoda kobieta zmarła w skutek nieszczęśliwego wypadku.

"Inspirująca Kobieta Roku"

Mia Austin spała na ulicach Liverpoolu, aby zebrać pieniądze na rzecz bezdomnych i przybliżyć społeczeństwu ten problem. Wyjechała też m. in. do Afryki, by wspierać lokalne społeczności, odwiedzała sierocińce i szkoły, zbierała też datki na potrzeby dzieci.

Kobieta napisała z pomocą komputera sterowanego wzrokiem książkę zatytułowaną "In the Blink of an Eye" (ang. "W mgnieniu oka" - red.). Utwór został wydany w 2018 roku.

Za swoją działalność charytatywną Austin została nagrodzona tytułem "Inspirującej Kobiety Roku". Przez swoją nagłą śmierć, nie odbierze osobiście tego wyróżnienia.