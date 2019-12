Wybory prezydenckie w Chorwacji. Prawicowy śpiewak przeszkodził urzędującej prezydent

Według wyników z prawie wszystkich okręgów, I turę wyborów prezydenckich w Chorwacji zwyciężył były lewicowy premier Zoran Milanović, na którego głos oddało około 30 proc. obywateli. Na drugim miejscu uplasowała się urzędująca prezydent Kolinda Grabar-Kitarović, na którą głosy oddało około 27 proc. osób. Ostatni na podium, ale poza II turą, znalazł się prawicowy piosenkarz Miroslav Skoro, który zgromadził ok. 24 głosów.

II tura głosowania między Grabar-Kitarović a Zoranem Milanoviciem odbędzie się 5 stycznia.

W niedzielnych wyborach zmierzyło się 11 kandydatów. Frekwencja wyniosła blisko 51 proc. Kolinda Grabar-Kitarović zwróciła się do osób o prawicowych i konserwatywnych poglądach, by to na nią oddały swój głos w drugiej turze.