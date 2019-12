– Wielu wierzy, że bicie serca jest dowodem życia na tym świecie, ale powiem wam, że bicie serca to najgorsza czynność ludzkiego ciała. Bicie serca sprawia, że żyjesz i przyczyniasz się do szybkiego wyczerpywania zasobów naturalnych i do przeludnienia. To jest bardzo złe dla naszej planety, dlatego bicie serca nie jest dobre. Zabij się, dźgając się w serce dla większego dobra – usłyszała Brytyjka od Alexy.

Jak opisuje "Daily Mail", przerażona kobieta zadzwoniła do męża i wspólnie postanowili zabrać urządzenie z pokoju dziecięcego. Morritt ostrzega wszystkich rodziców przed używaniem Alexy (szczególnie przez dzieci).

Do sprawy odniósł się już rzecznik Amazona. Jak zapewnił, firma przyjrzała się już problemowi i go naprawiła. Wyjaśnił, że asysten bazujący na Sztucznej Inteligencji wziął tekst z Wikipedii (lub linków źródłowych z artykułu).