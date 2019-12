Dobra wiadomość dla brytyjskiej rodziny królewskiej

98-letni książę Filip trafił do szpitala w Londynie 20 grudnia. Decyzję o przewiezieniu księcia Filipa do szpitala podjął jego lekarz. Pałac Buckingham poinformował, że jest to "środek zapobiegawczy", związany z uporczywymi dolegliwościami, z którymi mąż Elżbiety II "mierzy się od dłuższego czasu".

Wczoraj rano BBC News podało jednak, że książę Filip czuje się na tyle dobrze, że został wypisany ze szpitala.

Jak podają brytyjskie media, książę Edynburga dołączył do innych członków rodziny królewskiej w posiadłości Sandringham we wschodniej Anglii.

Książę Filip ma 98 lat, od dwóch lat jest na emeryturze.