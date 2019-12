Papież: W ludzkich sercach istnieją ciemności, ale większe jest światło Chrystusa

W orędziu bożonarodzeniowym Franciszek mówił o wojnach i konfliktach, które zmuszają ludzi do ucieczki: "Niesprawiedliwość zmusza ludzi do przemierzania pustyni i mórz, które stają się cmentarzami".

– To prawda, w ludzkich sercach istnieją ciemności, ale większe jest światło Chrystusa. Są ciemności w relacjach osobistych, rodzinnych i społecznych, ale większe jest światło Chrystusa. Istnieją ciemności w konfliktach gospodarczych, geopolitycznych i ekologicznych, ale większe jest światło Chrystusa – powiedział papież. – Niech będzie pocieszeniem dla umiłowanego narodu syryjskiego, który wciąż nie widzi końca działań wojennych, rozdzierających ten kraj w minionej dekadzie. Niech wstrząśnie sumieniami ludzi dobrej woli, zainspiruje rządzących i wspólnotę międzynarodową do znalezienia rozwiązań, które zapewniłyby bezpieczeństwo i pokojowe współżycie ludów tego regionu i położyłyby kres ich cierpieniom – dodał Franciszek.

Prosił o błogosławieństwo Dzieciątka Jezus dla wszystkich tych, którzy "czynią to, co w ich mocy na rzecz krzewienia sprawiedliwości i pojednania oraz dążą do przezwyciężenia różnych kryzysów i licznych form ubóstwa, obrażających godność każdej osoby". – Niech Odkupiciel świata stanie się światłem dla ukochanej Ukrainy, która pragnie konkretnych rozwiązań na rzecz trwałego pokoju – mówił papież.

Franciszek nawiązał do sytuacji w Afryce, gdzie trwają konflikty, a ludzie cierpią z powodu klęsk żywiołowych. – Niech Syn Boży, który zstąpił z Nieba na ziemię, będzie obroną i wsparciem dla osób, które z powodu tych i innych niesprawiedliwości muszą emigrować, mając nadzieję na bezpieczne życie – wzywał.

Wskazując na ojczysty region Jezusa Chrystusa papież wyraził nadzieję na pokój na Bliskim Wschodzie. Wskazał przy tym zwłaszcza na utrzymujące się konflikty w Syrii, Iraku i Libanie oraz głęboki kryzys humanitarny w Jemenie.