Spotkanie wyborcze premiera Izraela zakłócone. Netanjahu musiał zejść do schronu

Rakietę wystrzelono ze Strefy Gazy na odległe od niej o 12 kilometrów izraelskie miasto Aszkelon, w którym przebywał akurat premier Izraela. Według władz tego kraju, rakieta została przechwycona przez system obrony powietrznej.

Kilka godzin później izraelskie lotnictwo zaatakowało obiekty Hamasu w Strefie Gazy. Wojsko nie podało jednak szczegółów tej operacji.

Co ciekawe, to już kolejna sytuacja tego typu. W trakcie pobytu Benjamina Netanjahu w Aszkelonie we wrześniu doszło do ogłoszenia podobnego alarmu.