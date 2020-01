PE przygotowuje raport o Polsce. "Sytuacja się pogorszyła"

To będzie pierwszy raport o Polsce w nowym europarlamencie. Decyzję o jego sporządzeniu podjęła komisja ds. wolności obywatelskich PE. Sprawozdawcą będzie natomiast przewodniczący tej komisji, eurodeputowany frakcji socjaldemokratycznej (S&D) Juan Fernando Lopez. "To świadczy o tym jak ważny to będzie raport" – donosi rozgłośnia.

W czwartek PE będzie głosował nad rezolucją ws. sytuacji w dwóch krajach - w Polsce i na Węgrzech. Natomiast w plan środowej debaty na ten temat, wpisano odwołanie do kontrowersyjnej polskiej ustawy dyscyplinującej.

Rezolucja ma być apelem do państw członkowskich o poszanowanie i bardziej skuteczne działania w związku z ochroną zasad państwa prawa. Nie będzie w niej żadnej bardziej szczegółowej analizy sytuacji w obu krajach. Na konkrety nie zgodziła się chadecka frakcja EPP, której Węgry są członkiem. Raport ma wziąć pod lupę działania łamiące prawo.