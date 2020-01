Premier Ukrainy podał się do dymisji. Wszystko przez nagranie, które wyciekło do sieci

Informację o wpłynięciu rezygnacji potwierdziły służby prezydenta Ukrainy.

Dymisja nastąpiła dzień po tym, jak w internecie opublikowano nagrania audio, na których osoba o głosie podobnym do premiera mówi o "prymitywnym" wyobrażeniu Zełenskiego o gospodarce.

Ołeksij Honczaruk opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym podsumował cztery miesiące swojej pracy na stanowisku szefa rządu i odniósł się do ujawnionego nagrania.

"W ciągu ostatnich dni wszyscy staliśmy się świadkami wydarzeń, kiedy w sieci pojawiły się pliki z fragmentami rozmów. Ich treść pozwala przypuszczać, że ja i mój zespół nie szanujmy prezydenta, który jest naszym politycznym liderem" – napisał ukraiński premier. Zapewnił, że pozostaje na stanowisku, że należy przeprowadzić program prezydenta. Honczaruk podkreślił, że właśnie z powodu tego programu objął funkcję premiera. "Jest on dla mnie wzorcem otwartości i przejrzystości" – napisał o prezydencie. "Jednak by usunąć wszelkie wątpliwości na temat naszego szacunku i zaufania wobec prezydenta, napisałem podanie o dymisję i przekazałem je prezydentowi z prawem wniesienia do parlamentu" – poinformował premier Ukrainy.

