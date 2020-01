"Rz": Putin wrócił na salony

Wczoraj w Jerozolimie odbyło się Światowe Forum Holokaustu. Jednym z głównych gości był prezydent Rosji Władimir Putin.

Prezydent Rosji w swoim przemówieniu nie zaatakował bezpośrednio państwa polskiego. "Z pewnością nie był to wynik zmiany podejścia Moskwy do naszego kraju. Chodzi raczej o to, że Kreml już nie musi dłużej atakować Polski, bo osiągnął zamierzony efekt" – pisze Jędrzej Bielecki z "Rzeczpospolitej".

Jego zdaniem światowa opinia publiczna zaakceptowała rosyjską wersję historii, w której to Armia Czerwona niosła wyzwolenie Wschodniej Europie.

"Ta bohaterska przeszłość ma być teraz dla Rosji przepustką do powrotu do koncertu mocarstw, z którego została wykluczona po zajęciu Krymu i Donbasu przed niemal sześciu laty" – ocenia publicysta "Rzeczpospolitej"