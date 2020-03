Waszyngton ogłasza stan wyjątkowy. Chodzi o koronawirusa

W King County w stanie Washington zmarł pacjent z koronawirusem – poinformował rzecznik stanowego departamentu zdrowia Jamie Nixon. To pierwsza ofiara śmiertelna Covid-19 w USA. Jak donoszą media, obecnie w Stanach Zjednoczonych zarażonych jest co najmniej 68 osób.

Najwięcej przypadków choroby COVID-19 w USA zdiagnozowano dotychczas na zachodnim wybrzeżu.

Władze Waszyngtonu obawiają się wybuchu epidemii, w związku gubernator Jay Inslee zdecydował się ogłosić stan wyjątkowy.

– Pozwoli nam to uzyskać zasoby, których potrzebujemy. Mieszkańcy Waszyngtonu mogą być pewni, że poważnie potraktowaliśmy to zagrożenie i współpracujemy z naszymi partnerami w służbie zdrowia, aby opracować plany i procedury przygotowujące na to, co może skończyć się pandemią – zapewnił polityk.

Warto podkreślić, że Waszyngton jest pierwszym stanem, w którym ogłoszono stan wyjątkowy z powodu koronawirusa.