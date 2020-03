UE zapłaci każdemu migrantowi 2 tys. euro za powrót do domu

Taki program działań uzgodniła z rządem w Atenach unijna komisarz odpowiedzialna za sprawy wewnętrzne, Ylva Johansson – informuje BBC.

Szwedzka komisarz przekazała, że oferta jest ważna tylko przez miesiąc i skierowana do migrantów, którzy przybyli do Grecji przed 1 stycznia. Według Johansson do „dobrowolnego powrotu” będzie uprawnionych 5 tys. osób.

W ostatnich tygodniach setki migrantów i uchodźców dotarły łodziami na greckie wyspy w pobliżu Turcji. Zbudowane tam obozy mają już prawie 42 tys. osób ubiegających się o azyl, choć zostały zaprojektowane dla około 6 tys. osób.

Agencja pomocy Medecins Sans Frontieres (MSF), która pracuje na wyspach, poinformowała, że ponad 14 tys. migrantów to dzieci. Siedem państw UE zgodziło się przyjąć co najmniej 1,6 tys. dzieci uważanych za szczególnie narażone.

Wielu migrantów przybyłych do Grecji to Syryjczycy uciekający przed wojną domową, ale są też Afgańczycy, Pakistańczycy i uciekinierzy z Afryki Zachodniej. Nie jest jasne, ile z tych osób kwalifikowałoby się do statusu uchodźcy.