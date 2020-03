Putin wiecznie żywy

Spektakl był ckliwy w najwyższym stopniu. We wtorek, 10 marca, nazajutrz po katastrofalnym spadku kursu rubla i cen ropy naftowej naród to zgrzytał zębami na myśl o czekającej go drożyźnie, to miotał przekleństwa w stronę Kremla, to znów pogrążał się w przedsmaku głodnej apatii, a Duma, niższa izba rosyjskiego parlamentu, jak to Duma, debatowała nad poprawkami do konstytucji, zgłoszonymi już dość dawno przez prezydenta. Nastroje panowały minorowe.