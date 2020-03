Szlachetny gest włoskiego księdza. Oddał respirator młodszemu choremu, sam zmarł

Ksiądz Berardelli pochodził z miejscowości Casnigo koło Bergamo, czyli epicentrum epidemii we Włoszech. Od jakiegoś czasu miał kłopoty ze zdrowiem. Właśnie z tego powodu pojawiły się u niego po zakażeniu koronawirusem poważne komplikacje, wymagające podłączenia go do respiratora.

Jak podały media, świadom tego, że jest u kresu życia, zrezygnował z urządzenia mówiąc, by przekazano go młodszemu choremu; komuś, kogo nie znał – podkreślono w relacji telewizyjnej.

Ksiądz zmarł w szpitalu w Lovere.

Włochy zmagają się z epidemią koronawirusa, w tym kraju wirus niesie największe spustoszenie. Wsparcie duchowe niosą chorym kapłani. – W tej nierównej walce poległo już 50 włoskich kapłanów, którzy do końca służyli – podkreślił wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch. Najwięcej księży, bo aż 17, zmarło dotąd w regionie Bergamo, po sześciu w okolicach Parmy i Piacenzy, po czterech w Cremonie i archidiecezji Mediolanu, trzech w Brescii, po jednym w regionie Lacjum, Trydentu, Bolzano, Reggio Emilii, Casale Monferrato, Tortony i Ariano Irpino. Odnotowano też pierwszą śmierć kapłana na południu Włoch.