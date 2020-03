Kanada: Żona premiera Trudeau wygrała walkę z koronawirusem

Premier Włoch ostrzega UE: Może stracić sens istnienia

Premier Włoch Giuseppe Conte zaapelował w sobotę do Unii Europejskiej, by "nie popełniła tragicznych błędów" w czasach pandemii koronawirusa. Ostrzegł, że całej UE grozi to, że "straci sens istnienia" w oczach obywateli.