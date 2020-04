KE zatwierdziła polski program wsparcia firm opiewający na 22 mld zł

Urzędnicy w Brukseli uznali, że założenia programu są zgodne z tymczasowymi ramami pomocy państwa, przyjętymi niedawno przez Komisję Europejską.

– Ten wart 22 miliardy zł program gwarancyjny pomoże polskim firmom dotkniętym obecnym kryzysem koronawirusa w pokryciu bezpośrednich potrzeb dotyczących kapitału obrotowego i potrzeb inwestycyjnych, by mogły kontynuować działania w tych trudnych czasach – podkreśliła w oświadczeniu wiceszefowa KE Margrethe Vestager.

Tarcza antykryzysowa weszła w żcyie 1 kwietnia. Najważniejsze założenia tarczy antykryzysowej to:

– zwolnienie mikrofirm zatrudniających do 9 osób ze składek ZUS na 3 miesiące (marzec, kwieceń, maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie;

– świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia;

– dofinansowanie wynagrodzeń pracowników: do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.

Inne rozwiązania zawarte w tarczy antykryzysowej:

– czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS);

– umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;

– korzystniejsze zasady rozliczania straty;

– wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;

– ułatwienia dla branży turystycznej;

– umożliwienie sklepom – w niedziele objętym zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;

– obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania.