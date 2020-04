USA: Ponad 1,5 tys. nowych zgonów na Covid-19

Kolejne 561 ofiar śmiertelnych koronawirusa we Francji

W ciągu ostatniej doby we Francji na Covid-19 zmarło 561 osób – poinformowała w niedzielę w komunikacie francuska dyrekcja generalna do spraw zdrowia (DGS). Łączna liczba ofiar epidemii wzrosła do 14 393.