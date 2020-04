Kwarantanna potrwa cztery tygodnie dłużej. Twarda decyzja, pomimo zahamowania epidemii

Jak zapowiedział szef rządu w Canberze, po upływie czterech tygodni władze podejmą decyzję co do złagodzenia ograniczeń. Morrison zapowiedział, że pierwsze w kolejce do zniesienia restrykcji będą sektory o "niskim ryzyku i wysokiej wartości".

Jak zauważa agencja Reuters, restrykcje w Australii zostaną przedłużone, mimo że udało jej się znacznie zahamować rozwój epidemii. W całym kraju wykryto dotąd wirusa u 6447 pacjentów, z czego ponad połowa, 3686, już wyzdrowiała. 63 osoby zmarły.

Od tygodnia liczba nowych diagnozowanych przypadków infekcji utrzymuje się na dwucyfrowym poziomie i systematycznie spada.

