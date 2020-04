Francja: Dramat trwa. 761 zgonów w ciągu doby

Epidemia we Francji zabiła dotąd 11 478 osób w szpitalach oraz 7 203 w domach opieki i placówkach medyczno-społecznych – przekazał resort.

Agencja Reutera zauważa, że całościowy bilans zgonów we Francji jest czwartym najwyższym na świecie – po USA, Włoszech i Hiszpanii – ale liczba osób hospitalizowanych z powodu Covid-19 spadła trzeci dzień z rzędu, do niemal 31,2 tys. pacjentów. Jeszcze jednym znakiem, że ograniczenia w poruszaniu się ludności wprowadzone miesiąc temu działają, jest fakt, że liczba osób na oddziałach intensywnej terapii spadła dziewiąty dzień z rzędu do nieco ponad 6 tys., co jest najniższą liczbą od 1 kwietnia – wskazuje Reuters.

"To powolny, ale stały spadek" – ocenił podający powyższe dane dyrektor generalny w ministerstwie zdrowia Jerome Salomon. "Jesteśmy (jednak) na wyjątkowym poziomie zapotrzebowania na oddziałach intensywnej terapii" – zastrzegł. Salomon wyraził przekonanie, że dzięki środkom zapobiegającym rozprzestrzenianiu się wirusa "pierwsza fala (epidemii) została znacząco osłabiona przez wszystkich Francuzów, czego muszą być świadomi".