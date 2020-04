Włochy od maja będą łagodzić restrykcje. Minister zdrowia: Ale chcę, żeby jedno było jasne

W wypowiedzi dla rzymskiego Radia Capital szef resortu zdrowia oświadczył: "Zaaprobowaliśmy wszyscy razem normy po to, aby 4 maja był datą, wokół której musimy tworzyć drugą fazę". Zastrzegł zarazem: "Chodzi nie o datę, ale o to, jak to zrobić". Za jeden z priorytetów na nowym etapie Speranza wskazał wzmocnienie służby zdrowia w całym kraju. Zapowiedział, że w następnym rządowym dekrecie zapisane zostaną dodatkowe środki na ten cel.

– Potrzebne są nam specjalistyczne szpitale dla pacjentów z Covid-19, bo w mieszanych placówkach łatwo szerzą się zakażenia. Bardzo trudno je zablokować, gdy w jednej strukturze są pacjenci z Covid-19 i inni – oświadczył Speranza.

Minister zapytany o to, kiedy zostaną wznowione rozgrywki piłkarskie odparł: "Jestem zagorzałym kibicem, ale przy ponad 400 zmarłych dziennie szczerze mówiąc jest to ostatni problem, jakim powinniśmy się zajmować". – Ważniejsze jest życie ludzi – podkreślił minister zdrowia.

