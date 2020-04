Francja: Liczba zgonów w ciągu doby ponownie wzrosła

Koronawirus: We Włoszech znów rośnie liczba zgonów

We Włoszech w ciągu ostatniej doby zanotowano śmierć 534 następnych osób zakażonych koronawirusem, co oznacza ponowny wzrost zgonów. Łączny bilans zmarłych od początku epidemii wzrósł do 24 648. Dane przedstawiła we wtorek Obrona Cywilna.