Brazylia kolejnym epicentrum pandemii

Jak napisał w środę korespondent argentyńskiego dziennika "El Clarin", rzeczywista liczba chorych w tym kraju jest prawdopodobnie znacznie wyższa, tak jak w niektórych innych krajach kontynentu. W oficjalnych statystykach bardzo trudno ująć rozmiary epidemii wśród ludności mieszkającej w osiedlach biedoty na obrzeżach wielkich miast, gdzie rzadko docierają służby medyczne.

Dotyczy to również argentyńskich slumsów na peryferiach stolicy, Buenos Aires i innych miast.

W Peru liczba zachorowań sięga około 18 tys., zmarło blisko 500 osób.

Rząd chilijski, który już na samym początku ataku koronawirusa ogłosił stan wyjątkowy i powierzył wojsku zadanie czuwania na przestrzeganiem ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią, ogłosił w środę, że kwarantanna będzie trwała "co najmniej do sierpnia lub do września".

W Chile po 49 dniach od wykrycia pierwszego przypadku zachorowania liczba zakażonych wynosi 10 832; 147 chorych zmarło.

Jako jeden z pierwszych na kontynencie gospodarcze następstwa pandemii podliczył rząd Argentyny, gdzie oficjalnie zachorowały z powodu koronawirusa 3144 osoby, a zmarło 51 chorych. Według ogłoszonego w środę komunikatu rządowego, sprzedaż argentyńskich przedsiębiorstw spadła od początku kwarantanny o 64 proc.

Na Kubie, gdzie liczba przypadków koronawirusa wyniosła oficjalnie do wtorku 1137, a 38 osób zmarło, rząd ogłosił obowiązkową kwarantannę. Zamknięto przestrzeń powietrzną, unieruchomiono transport publiczny, nieczynna jest większość supermarketów.

Wciąż zaostrza się dramatyczna od wielu tygodni sytuacja w Ekwadorze. Południowoamerykańskie mówią piszą o dramatach rodzin, które w "kompletnym chaosie", jaki zapanował w gospodarczej stolicy kraju Guayaquil, poszukują w szpitalnych i miejskich kostnicach zwłok swych bliskich. Wielu zmarłych pozostaje przez długi czas w domach, ponieważ służby miejskie nie nadążają z ich wywożeniem na cmentarze. Służby te do 17 kwietnia zabrały z mieszkań i szpitali około 1,4 tys. zmarłych na koronawirusa, ale wiele zwłok w kostnicach szpitalnych pozostaje niezidentyfikowanych. Odkąd władze Guayaquil uruchomiły przed tygodniem produkcję trumien ze wzmocnionego, podwójnego kartonu, nie widzi się już na trawnikach i skwerach zmarłych pozostawionych tam w oczekiwaniu na pochówek.

