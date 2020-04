Niemcy: Największy samolot świata przywiózł 10,3 mln maseczek z Chin

Największy samolot na świecie - ukraiński An-225 Mriya - wylądował w poniedziałek przed południem na płycie portu lotniczego Lipsk/Halle. Maszyna przywiozła 10,3 mln sztuk maseczek ochronnych zakupionych w Chinach, które następnie zostaną rozdystrybuowane do wszystkich niemieckich krajów związkowych.

To jeden z trzech lotów samolotów typu Antonow, które wyczarterowała Bundeswehra. Łącznie tą drogą trafi do Niemiec 25 mln maseczek.

W odbiorze transportu uczestniczyła minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer. Relacjonujące wydarzenie media zwróciły uwagę, że minister i towarzyszący jej zespół podczas konferencji prasowej nie nosili maseczek ochronnych oraz nie zachowywali odstępu 1,5 metra, który jest wymagany ze względu na pandemię Covid-19.

Antonov An-225 Mriya to największy samolot na świecie. Maszyna ma ponad 84 metry długości, napędzana jest sześcioma silnikami odrzutowymi. Samolot został wyprodukowany tylko w jednym egzemplarzu. Powstał w 1988 r., w czasach ZSRR w zakładach lotniczych Aviant.

14 kwietnia maszyna lądowała w Polsce ze środkami do walki z koronawirusem, przywiozła m.in. ponad 1 mln maseczek typu FFP2, ponad 200 tys. kombinezonów ochronnych oraz ok. 250 tys. przyłbic. Transport na zlecenie KPRM przygotowały KGHM Polska Miedź i Grupa Lotos.