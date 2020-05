Polityka ważniejsza niż zdrowie

Tedros Adhanom Ghebreyesus, szef WHO

Oskarżenia Światowej Organizacji Zdrowia, wysuwane przez liderów USA, Kanady i Australii, to nie tylko szukanie kozła ofiarnego. Niekompetencja i polityczne konszachty liderów WHO utrudniły walkę z wirusem i przyczyniły się do śmierci tysięcy ludzi