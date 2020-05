Rzym przygotowuje się na powrót do nowej normalności

Autobusy i metro będą kursować w Wiecznym Mieście do 23.30. W środkach lokomocji obowiązywać będzie wymóg noszenia maseczek. W każdym pojeździe zajętych może być tylko połowa miejsc, co wynika z konieczności zachowania dystansu społecznego. Miejsca dla pasażerów i te, które muszą pozostać wolne, oznakowano specjalnymi nalepkami.

Na stacjach metra dostępne będą dozowniki z płynami dezynfekującymi.

Otwarte zostaną rzymskie parki, wśród nich te największe – Villa Borghese i Villa Pamphilj.

W drugiej fazie sklepy będą otwarte do godziny 21.30, czyli dłużej niż obecnie.

W lokalach gastronomicznych dozwolona będzie wyłącznie sprzedaż na wynos. Dotyczy to restauracji, barów, pizzerii, cukierni i lodziarni.

Zasadnicze zmiany wprowadzone zostały przez władze Rzymu do kalendarza i godzinowego rozkładu pracy urzędów i innych instytucji. Będą one otwierane nie wszystkie o tej samej porze rano, ale między 8.30 a 11.30 i w różnych dniach tygodnia. Część biur, między innymi zarządu miasta, pozostanie przy pracy zdalnej. Tą formą będą objęci przede wszystkim rodzice dzieci do 14 lat. Są one w domu z powodu zamknięcia szkół do września.

Rzymianie już zachęcani są do korzystania z alternatywnych środków lokomocji; skuterów i rowerów, by zmniejszyć obciążenie komunikacji miejskiej. Rowerzystom udostępniono w stolicy 150 dodatkowych kilometrów ścieżek.