Węgry: 79 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 12 chorych

Liczba wszystkich pacjentów zmarłych z powodu zakażenia koronawirusem wzrosła tym samym do 335, zaś liczba wszystkich wykrytych do tej pory zakażeń do 2942.

625 osób uznano za wyleczone. Obecnie w szpitalach leczonych jest 1008 chorych, przy czym 52 oddycha przy pomocy respiratora. Domowej kwarantannie podlega niecałe 11 tys. osób.

Od poniedziałku na większości obszaru Węgier nastąpi pewne złagodzenie restrykcji wprowadzonych w związku z epidemią: będzie można otworzyć sklepy bez ograniczeń godzinowych, a także będą mogły działać tarasy i ogródki restauracji i kawiarni. Będzie też można chodzić na plaże.

Premier Viktor Orban powiedział w piątek, że 80 proc. zgonów chorych na COVID-19 przypada na Budapeszt i okalający go komitat (województwo) Pest, i z tego powodu rząd pozostawił w mocy ograniczenia dotyczące Budapesztu i niektórych okolicznych powiatów.