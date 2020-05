Mocne słowa włoskiego polityka i komisarza UE: Brak pomocy dla Włoch na początku epidemii był upokarzający

– Brak pomocy dla Włoch na początku epidemii koronawirusa był upokarzający – powiedział w piątek komisarz UE ds. gospodarczych Paolo Gentiloni podczas tegorocznej edycji imprezy pod nazwą The State of the Union, organizowanej we Florencji w związku z obchodzonym 9 maja Dniem Europy.

Podczas wystąpienia, z powodu pandemii transmitowanego przez łącze wideo, były premier Włoch i były szef MSZ tego kraju oświadczył: "W pierwszych tygodniach kryzysu mieliśmy powszechne przekonanie o braku solidarności, zwłaszcza we Włoszech, jednym z najbardziej dotkniętych krajów". – To było upokarzające w pierwszych dniach. Potem dużo pracowaliśmy i w połowie marca podjęliśmy wiele ważnych decyzji – stwierdził Gentiloni. Komisarz przyznał zarazem, że jako Unia Europejska "stoimy na rozdrożu". Ostrzegł, że bez wspólnej odpowiedzi na kryzys wywołany przez pandemię "na szali stanie cały projekt" UE. Czytaj także:

Polacy negatywnie oceniają działania rządu? Zastanawiające wyniki sondażu