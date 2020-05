Cuomo: Liczba przypadków tajemniczej choroby dziecięcej wierzchołkiem góry lodowej

Według Cuomo 90 proc. dzieci z MIS-C miało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa lub jego przeciwciał. Zaznaczył, że to w Nowym Jorku odkryto najpierw tę chorobę i zaapelował, aby inne stany i kraje się jej bacznie przyjrzały. – Im więcej stanów się temu przygląda, tym więcej znajdziemy przypadków – ocenił dodając, że początkowo nie łączono dziecięcej choroby z Covid-19, ponieważ nie atakowała dróg oddechowych. – Moim zdaniem będzie najpierw gorzej, zanim sytuacja się poprawi – przekonywał.

"Liczba zgonów relatywnie spadła, ale wciąż jest boleśnie wysoka"

W odniesieniu do statystyk dotyczących koronawirusa Cuomo podał, że w ciągu ostatniej doby zmarło 105 osób, tyle samo, co 26 marca. – Wróciliśmy w zasadzie do miejsca, w którym zaczęliśmy, zanim ta tragedia na nas spadła – zauważył.

W szczytowym momencie pandemii na przełomie marca i kwietnia każdego dnia umierało w stanie Nowy Jork średnio blisko 800 osób.

– Liczba zgonów relatywnie spadła (…) ale wciąż jest boleśnie wysoka – przyznał gubernator. Zaznaczył zarazem, że mniejsza jest łącznie liczba hospitalizacji, intubacji oraz dzienna liczba nowych hospitalizacji z powodu COVID-19.

– Patrz, jak szybki jest ten wzrost, jak strome jest to wzniesienie i zobacz, jak powolny jest ten spadek. Z wirusem możesz szybko wpakować się w kłopoty, a zmiana krzywej i zmniejszenie wskaźnika infekcji zajmuje więcej czasu. Nie pozwól więc, aby znów nastąpił gwałtowny skok – ostrzegał Cuomo.

Nowa rzeczywistość w Nowym Jorku

Wzywał nowojorczyków we wszystkich grupach wiekowych i profesjach do noszenia maseczek i zachowania dystansu społecznego.

Gubernator zaznaczył, że zachodnia część stanu Nowy Jork zaczęła wznawiać działalność gospodarczą po spełnieniu wyznaczonych kryteriów w walce z pandemią. Jak dodał szpitale w regionie będą mogły przeprowadzać planowane zabiegi chirurgiczne, ale duże zgromadzenia, jak nabożeństwa i wydarzenia sportowe z udziałem widzów, będą wciąż zakazane.

Do otwarcia firm i złagodzenia obostrzeń w środę przygotowuje się region stołeczny wokół stolicy stanu Albany. Następuje to po spełnieniu ostatniego z wymogów, zaangażowania 430 osób monitorujących kontakty ludzi zakażonych wirusem.

Restrykcjami objęte są wciąż trzy regiony stanu, miasto Nowy Jork, Long Island oraz hrabstwa położone na północ od miasta. Znane są one jako region środkowego Hudsonu.

W trakcie konferencji Cuomo powiedział także, że stan zezwoli na uroczystości z okazji Dnia Pamięci, (Memorial Day) upamiętniającego amerykańskich weteranów. Warunkiem będzie uczestniczenie w ceremoniach nie więcej niż 10 osób. Dopuszczalne będą też tradycyjne parady pojazdów. Muszą się jednak odbywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w tym dystansu społecznego.