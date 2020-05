Ukraina: Prawie 500 kolejnych zakażeń koronawirusem

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby potwierdzono 476 przypadków zakażenia koronawirusem, 15 chorych na Covid-19 zmarło, a 272 pacjentów wyzdrowiało - podał w czwartek resort zdrowia tego kraju. Bilans zainfekowanych wzrósł do 19 706, zgonów do 579, a wyzdrowiałych do 6227.

Ogółem na Covid-19 na Ukrainie zachorowało 1405 dzieci i 3833 pracowników służby zdrowia; 28 pracowników medycznych zmarło. Jak podkreśla Centrum Zdrowia Publicznego, wśród zmarłych na Covid-19 przeważają osoby powyżej 50. roku życia. Hospitalizacji wymagało dotychczas 6205 chorych. Łącznie największą liczbę infekcji SARS-CoV-2 na Ukrainie potwierdzono dotąd w obwodzie czerniowieckim (2842) i w Kijowie (2475).

Centrum Zdrowia Publicznego przekazało, że w kraju przeprowadzono do tej pory ok. 258 tys. testów metodą PCR na obecność koronawirusa. Minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow podkreślił na czwartkowym briefingu, że minionej doby przeprowadzono rekordową liczbę testów - 9361. W środę rząd Ukrainy podjąłdecyzję o wprowadzeniu w kraju od 22 maja do 22 czerwca "adaptacyjnej kwarantanny", polegającej na dostosowywaniu ograniczeń do sytuacji epidemicznej w danym regionie. Zapowiedziano, że w piątek rozpocznie się drugi z pięciu etapów luzowania restrykcji.